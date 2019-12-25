Сад Мариинского дворца завершил летний сезон

астения, украшавшие сад, будут аккуратно перевезены в разные парки и зеленые зоны города.

Культурный сезон в саду Мариинского дворца завершилась по завершении четырёх месяцев, за который пространство посетили свыше 32 тыс. человек. Об этом сообщил председатель ЗакСа Северной столицы Александр Бельский в своем Telegram-канале.

Программа культурного сезона отличалась разнообразием мероприятий: в саду проходили концерты классической и современной музыки, художественные выставки, тематические экскурсии, познавательные лекции и интерактивные занятия.

Бельский объявил, что завершение культурной активности сопровождается подготовкой к консервации сада перед предстоящей зимой. Растения, украшавшие сад, будут аккуратно перевезены в разные парки и зеленые зоны города, включая пространства вдоль Петербургского шоссе, Привокзальную площадь Пушкина, Кочубеевский сад, Жуковско-Волынский сквер и прочие городские сады.

Фото: Telegram / Спикер Бельский

