Сад Мариинского дворца завершил летний сезон
Сегодня, 15:58
Сад Мариинского дворца завершил летний сезон

астения, украшавшие сад, будут аккуратно перевезены в разные парки и зеленые зоны города.

Культурный сезон в саду Мариинского дворца завершилась по завершении четырёх месяцев, за который пространство посетили свыше 32 тыс. человек. Об этом сообщил председатель ЗакСа Северной столицы Александр Бельский в своем Telegram-канале.

Программа культурного сезона отличалась разнообразием мероприятий: в саду проходили концерты классической и современной музыки, художественные выставки, тематические экскурсии, познавательные лекции и интерактивные занятия.

Бельский объявил, что завершение культурной активности сопровождается подготовкой к консервации сада перед предстоящей зимой. Растения, украшавшие сад, будут аккуратно перевезены в разные парки и зеленые зоны города, включая пространства вдоль Петербургского шоссе, Привокзальную площадь Пушкина, Кочубеевский сад, Жуковско-Волынский сквер и прочие городские сады.

Ранее мы сообщили о том, что оператора программы комплексного развития территории могут утвердить в Петербурге.

Фото: Telegram / Спикер Бельский 
 

