Оператора программы комплексного развития территории могут утвердить в Петербурге

В Петербурге возможен запуск инициативы по созданию операторов комплексной застройки территорий. Такую идею предложил губернатор Александр Беглов, направивший соответствующий проект в Законодательное собрание города. Предложение рассматривалось 29 сентября на заседании парламентской комиссии по градостроительству, земельным и имущественным вопросам, пишет "Петербургский дневник".

Председатель комитета по инвестициям Иван Складчиков уточнил, что на данный момент конкретные районы для реализации плана не определены, а потенциального оператора еще предстоит выбрать. По его словам, каждый район может иметь собственного оператора, не обязательно единый для всей городской территории.

Важно отметить, что согласно федеральному законодательству, доля города в капитале каждого регионального оператора должна составлять не менее 50 процентов.

Иван Складчиков также заметил, что альтернативный механизм программы комплексной застройки без участия оператора останется доступен. Он применяется в ситуациях, требующих предварительной инвентаризации и значительных финансовых вложений.

Депутат Михаил Амосов положительно отозвался о предложении, считая его перспективным и полезным инструментом для городского развития. Подобный опыт успешно используется в Москве, где имеются специализированные операторы, работающие с местными сообществами.

Депутат Валерий Гарнец поддержал коллегу, выразив мнение, что введение оператора позволит устранить трудности, возникшие при принятии соответствующего закона в Петербурге.

Напомню, что в 2022 году был принят закон о программе комплексного развития территорий, позволяющий включить в неё панельное жильё, возведённое до 1970 года. Расселение предполагало компенсацию владельцам квартир или предоставление аналогичных жилых помещений в любом районе города. Действие закона приостановлено до конца 2025 года для внесения поправок. Благодаря инициативе депутатов Законодательного собрания, внесены изменения в федеральные законы, позволяющие ограничить географию переселения и исключить дома, жители которых высказались против включения в программу.

Фото: Piter.TV