Спорткомплекс в рамках проекта "Твой бюджет" открыли в школе №493 Кировского района

В школе №493 Кировского района торжественно открылся современный спортивный комплекс, созданный в рамках проекта "Твой бюджет", сообщил глава районной администрации Сергей Иванов в своем Telegram-канале.

Комплекс, получивший символическое название "Вершина мастерства", оборудован уникальными тренировочными площадками: скалодромом, штурмовкой с оконным проемом, специализированной зоной для физической подготовки и виртуальной реальностью, предназначенной для отработки экстренных ситуаций. Пространство предназначено для занятий учеников школы, а также для специальной подготовки кадетов к состязаниям по пожарно-прикладному спорту.

Проект занял призовое место в городском конкурсе "Твой бюджет в школах". Учащиеся лично принимали участие в разработке концепции, сотрудничали с профессионалами, инженерами и педагогами, проводили расчёты и готовили сметную документацию. Теперь школьники с гордостью оценивают плоды своего труда.

Видео: Telegram / Сергей Иванов