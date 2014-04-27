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Неизвестный "оголяет" березы в Кировском районе
Сегодня, 16:35
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Неизвестный "оголяет" березы в Кировском районе

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Жители надеюсь, что таким образом деревья не хотят намеренно загубить.

Неизвестный срывает кору с берез в лесопарке Александрино в Кировском районе. На это обратили внимание местные жители.

Судя по характеру повреждений стволов, произошедшее – не дело рук любителей березового сока. Да и на любителей шашлыков, использующих кору для розжига не очень похоже.

говорится в сообщении группы "Мы живем в Кировском районе".

Петербуржцы задались вопросом: кто и зачем это делает? Они надеются, что кору срывают не для того, чтобы затем испортить деревья, и их вырубили. В комментариях также появился вариант о том, что кто-то делает поделки.

Фото: ВКонтакте / Мы живем в Кировском районе

Теги: александрино, березы, деревья
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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