Неизвестный "оголяет" березы в Кировском районе

Неизвестный срывает кору с берез в лесопарке Александрино в Кировском районе. На это обратили внимание местные жители.

Судя по характеру повреждений стволов, произошедшее – не дело рук любителей березового сока. Да и на любителей шашлыков, использующих кору для розжига не очень похоже.

говорится в сообщении группы "Мы живем в Кировском районе".