В Царском Селе прошла первая массовая посадка деревьев после летнего урагана

Растения появились в Екатерининском и Александровском парках.

В Государственном музее-заповеднике "Царское Село" в Петербурге состоялась первая массовая посадка деревьев после июльского урагана. Для этого меценаты подарили 20 саженцев дубов и одну черемуху Маака, рассказали 27 октября в учреждении.

Растения появились в Екатерининском и Александровском парках. Отмечается, что масштабы повреждений от урагана 11 июля сопоставимы с последствиями крупных природных катаклизмов. Наибольший урон был нанесен возрастным деревьям.

Всего на территории трех парков было повалено и повреждено 625 деревьев, представляющих историческую и экологическую ценность. Благодаря дару меценатов мы смогли произвести первую массовую посадку деревьев после июльских потерь. Ольга Филиппова, главный хранитель парков ГМЗ "Царское Село"

Новым саженцам от восьми до десяти лет. Их посадили даритель Вениамин Грабар и члены его семьи.

Ранее на Piter.TV: первое растение взамен погибшего во время урагана посадил в сентябре народный артист России Николай Цискаридзе.

Фото: пресс-служба ГМЗ "Царское Село"