В Царском Селе скульптуры начали укрывать в "зимнюю одежду"

Сотрудники музея укрывают статуи специальными футлярами.

В Государственном музее-заповеднике приступили к подготовке к зимним холодам парковой скульптуры. "Теплую одежду" надели на статуи перед фасадом Екатерининского дворца и на Эрмитажной аллее Екатерининского парка, сообщили в пресс-службе ГМЗ "Царское Село".

Специалисты выполнили для каждого творения свой собственный "защитный костюм" с изображением данной скульптуры. Теперь гуляя по парку, гости могут представить, что именно находится внутри футляров.

В Екатерининском и Александровском парках к зимовке готовят более 60 произведений искусства. Среди них такие знаковые объекты, как "Девушка с кувшином" и фигуры китайцев на Большом китайском мосту в Александровском парке.

Бюсты XVIII века из коллекции Екатерины Великой разместят в застеклённой части Камероновой галереи. Там они будут надёжно защищены в холодный сезон. Также уже подготовлены к зиме Мраморный фонтан в Собственном садике и гальванопластическая коллекция на Гранитной террасе Екатерининского парка.

Кроме того, от воздействия холода и осадков оберегают 123 захоронения лошадей российских императоров, которые находятся в историческом комплексе "Пенсионерная конюшня" в Александровском парке.

Ранее мы сообщали, что в пик золотой осени "Царское Село" посетили почти 180 тыс. человек.

Фото: ГМЗ "Царское Село", Екатерина Новак