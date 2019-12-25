В Светогорске появится сквер, посвященный участникам СВО
Сегодня, 16:39
Сквер Памяти создадут в Светогорске. Его территорию благоустроят, здесь же установят памятник участникам СВО. Эскиз был утвержден 24 апреля, рассказали в администрации Ленинградской области. 

Идея композиции – показать русского воина, передать силу духа русского солдата. 

Константин Патраев, вице-губернатор региона 

Памятник изготавливает Монументальная скульптурная мастерская, разработка проекта благоустройства – за Центром компетенций области. 

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти ветераны и участники СВО смогут бесплатно сделать зубные протезы. Программа действует вне зависимости от дохода и трудового статуса. Сертификат на 75,7 тыс. рублей выдается раз в 5 лет. 

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти 

