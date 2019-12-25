В Светогорске появится сквер, посвященный участникам СВО

Сквер Памяти создадут в Светогорске. Его территорию благоустроят, здесь же установят памятник участникам СВО. Эскиз был утвержден 24 апреля, рассказали в администрации Ленинградской области.

Идея композиции – показать русского воина, передать силу духа русского солдата. Константин Патраев, вице-губернатор региона

Памятник изготавливает Монументальная скульптурная мастерская, разработка проекта благоустройства – за Центром компетенций области.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти