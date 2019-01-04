В Ленобласти ветераны и участники СВО смогут бесплатно сделать зубные протезы

Сертификат на 75 750 рублей выдаётся раз в пять лет, исключение — драгметаллы.

В Ленинградской области расширяются меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан. Жители региона могут бесплатно изготовить и отремонтировать зубные протезы. Программа действует вне зависимости от дохода и трудового статуса, сообщили в региональной системе социальной защиты.

Сертификат на оказание услуги выдаётся один раз в пять лет и сохраняет силу в течение двух лет с момента оформления. Воспользоваться им необходимо в течение 12 месяцев после получения. Размер финансового обеспечения — 75 750 рублей, что достаточно для базового протезирования. Исключение составляет лишь стоимость драгоценных металлов.

Право на льготу имеют: почётные доноры; ветераны труда РФ; ветераны военной службы (присвоение звания до конца 2004 года); труженики тыла; граждане, пострадавшие от политических репрессий; участники специальной военной операции.

В профильных ведомствах подчеркнули, что программа направлена на повышение качества жизни и доступности медицинской помощи для социально значимых категорий населения региона. Обратиться за сертификатом можно в местные органы соцзащиты. Полный перечень документов уточняется по месту подачи заявления.

