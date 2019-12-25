Налоговые России и Китая подписали Меморандум о взаимопонимании
Сегодня, 17:12
Это будет способствовать дальнейшему укреплению партнерства и цифровизации.

Меморандум о взаимопонимании между налоговыми ведомствами подписали Россия и Китай. В важном для экономики стран событии приняли участие руководитель ФНС Даниил Егоров и глава налоговой администрации КНР Ху Цзинлинь. Об этом сообщила в МАКС пресс-служба ФНС России. 

Документ нужен для того, чтобы закрепить договоренности о сотрудничестве. Среди них организация и проведение обучающих программ, а также обмен опытом цифровой трансформации. 

Российская сторона высоко ценит сложившийся уровень сотрудничества и заинтересована в его дальнейшем развитии, в том числе за счет обмена передовыми практиками цифрового налогового администрирования. 

Даниил Егоров, руководитель ФНС РФ 

Например, китайские коллеги представили проект "Golden Tax" и систему "умного налогообложения", которая основана на использовании искусственного интеллекта. Российская сторона в свою очередь презентовала УСН и развитие документооборота в электронном формате. Кроме того, обсуждали углубление сотрудничества государств-участников и стран-партнеров БРИКС.

Ранее сообщалось, что за первый квартал Россия увеличила экспорт нефти в Китай на 31%. Объем поставок сырой нефти составил более 31 млн тонн. В стоимостном выражении импорт российской нефти за этот период вырос на 8,8% в годовом выражении. 

Фото: MAX / ФНС РФ

