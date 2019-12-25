Россия увеличила экспорт нефти в Китай на 31%

Объем поставок сырой нефти составил 31,86 млн тонн.

Россия по итогам первого квартала 2026 года увеличила экспорт нефти в Китай на 31%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Отмечается, что объем поставок сырой нефти составил 31,86 млн тонн. В стоимостном выражении импорт российской нефти за этот период вырос на 8,8% в годовом выражении. Показатель достиг отметки в 14,37 млрд долларов. Также сообщается о росте импорта сжиженного природного газа из России в Китай на 6,7%. Объем поставок составил 1,38 млн тонн.

Поставки российского трубопроводного газа за январь-март 2026 года составили 2,3 млрд долларов. Показатель упал на 8,9%. Экспорт российских нефтепродуктов в КНР в стоимостном выражении показал незначительное снижение до 1,53 млрд долларов (-3,7%).

