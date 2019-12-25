В СНТ "Чайка" под Петербургом мужчина нашел пакет, в котором была взрывчатка
Сегодня, 16:44
Его госпитализировали в больницу с осколочными ранениями.

Во Всеволожском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство (ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ). 

Как сообщили в СК РФ, 19 апреля 36-летний мужчина нашел пакет на участке частного дома в СНТ "Чайка". Внутри находилась картонная коробка, обернутая в синюю ткань. После того, как потерпевший ее поднял, произошел хлопок. Его госпитализировали в больницу с осколочными ранениями. 

В настоящее время принимаются меры к установлению причин и условий, поспособствовавших происшествию. 

Ранее мы рассказывали о том, что территорию во дворе жилого комплекса "Новая Охта" в Петербурге оцепили из-за дрона. Беспилотник не являлся военным. 

Фото: Piter.TV 

