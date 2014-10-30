В ГД предложили разрешить детям ездить в Белоруссию без загранпаспорта

Депутаты напомнили о дружественном статусе республики.

Группа российских депутатов думской фракции КПРФ во главе с Владимиром Исаковым внесет на рассмотрение законодателям проект документа, которым предлагается разрешить российским детям до 14 лет выезжать на территорию Белоруссии по свидетельству о рождении в сопровождении законного представителя. Текст соответствующего законопроекта пресс-служба парламентариев распространила по СМИ. Изменения политики хотят внести в федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". В дополнениях говорится о том, что если ребенок выезжает без законного представителя, тогда требование иметь загранпаспорт должно остаться обязательным.

Между нами заключено множество соглашений в сфере миграции. Граждане Союзного государства имеют равные права на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях России и Белоруссии. Алексей Куринный, один из авторов проекта

Мошенники начали пользоваться схемой с оформлением загранпаспортов и виз.

Фото: pxhere.com