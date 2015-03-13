Петербург продлил налоговые льготы для электромобилей до 2031 года

Власти Северной столицы расширили меры поддержки владельцев экологичного транспорта. Льгота по транспортному налогу для электромобилей и машин на природном газе будет действовать ещё почти шесть лет.

Губернатор Александр Беглов в ходе еженедельного обращения к горожанам 6 апреля заявил о подготовке нового закона, расширяющего льготы для экологически чистого транспорта в Петербурге.

Для владельцев электромобилей и автомобилей на природном газе льгота по транспортному налогу продлевается до 1 января 2031 года. Она распространится как на новые, так и на подержанные машины. Глава города пояснил, что из правил убрали лишние ограничения. Теперь не важны ни страна производства, ни мощность мотора. Исключение составят только те электромобили, которые входят в перечень Минпромторга как предметы роскоши.

Беглов также напомнил, что большая часть городских автобусов уже работает на экологичном газовом топливе. По его словам, сейчас задача властей — простимулировать негосударственных перевозчиков и обычных автовладельцев сделать выбор в пользу экологичного транспорта.

Фото: pxhere.com