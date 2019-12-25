В Ленобласти льготные категории граждан получили более 1400 земельных участков

В Ленинградской области продолжается предоставление земельных участков льготным категориям граждан. Об этом сообщили в региональной администрации со ссылкой на Комитет по управлению государственным имуществом. За первые четыре месяца 2026 года земельные наделы получили 540 многодетных семей. Еще 871 участок оформили ветераны боевых действий, медицинские работники и другие льготники.

Председатель КУГИ Маринэ Тоноян отметила, что работа по формированию участков ведется ежедневно. По ее словам, ведомство следит за исполнением планов муниципальными администрациями и собирает информацию для проекта "Рейтинг 47".

