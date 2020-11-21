Пьяный пациент напал на скорую в парке Сосновка

Медики нажали тревожную кнопку, и прибывшие росгвардейцы задержали дебошира.

В Петербурге сотрудники вневедомственной охраны задержали 36-летнего мужчину, который напал на машину скорой помощи возле парка Сосновка в Выборгском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошёл вечером 8 мая. Бригада скорой помощи находилась на вызове и уже готовилась отвезти пациента в больницу. В этот момент нетрезвый знакомый больного потребовал, чтобы его пустили в салон для сопровождения. Получив отказ от фельдшера, мужчина разозлился и попытался силой прорваться внутрь, а также повредил замок на окне двери автомобиля.

Медики успели нажать тревожную кнопку, и прибывший наряд росгвардии задержал дебошира. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за распитие алкоголя в общественных местах. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Врачи тем временем госпитализировали своего пациента.

Ранее Piter.TV сообщал, что на Свердловской набережной загорелся мотоцикл после ДТП, байкер в больнице.

Фото: Piter.TV