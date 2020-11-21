В Роспотребнадзоре призвали петербуржцев не бояться доставки еды

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу подготовило разъяснения о самых распространённых мифах, связанных с доставкой продуктов и готовой еды. Как сообщили в ведомстве, большинство страхов горожан не имеют под собой реальных оснований.

Миф о списании лишних денег: эквайринг онлайн-магазинов не позволяет списать больше стоимости фактически собранного товара. Магазины получают только ту сумму, которую подтвердил сам покупатель.

Миф о просрочке: товары для онлайн-заказа берут с тех же полок, что и для обычных посетителей. Просроченные продукты утилизируются, а по правилам крупных сервисов в корзину кладут товары с остатком срока годности не менее половины (для скоропортящихся товаров со сроком до суток допускается меньший остаток). Некачественный товар всегда можно вернуть через службу заботы.

Есть ещё и миф о "белых пятнах" в городе. В ведомстве отметили, что город делится на зоны между магазинами, поэтому домов, куда доставка не едет, не существует. Кроме того, "дороговизна" доставки преувеличена — в приложении можно фильтровать товары по цене и использовать промокоды. Цены и акции в сетевых магазинах одинаковы для зала и для онлайн-заказа.

Миф о бесплатном заказе при опоздании: если клиент отказывается от заказа из-за долгого ожидания, деньги возвращают. Если же принимает — оплачивает. В качестве извинения могут дать промокод или вернуть плату за доставку.

Важное: любую замену согласовывают с клиентом. Если покупатель просит выбрать аналог без его участия, сборщик подбирает товар, максимально близкий по цене и свойствам.

