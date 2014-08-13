В Приморском районе география работы роботов-доставщиков расширена до улицы Оптиков
Сегодня, 16:41
На одном заряде ровер проезжает до 70 километров.

В Приморском районе расширили географию работы роботов-доставщиков. Теперь автономная доставка доступна жильцам домов в окрестностях улицы Оптиков – между Богатырским проспектом и Приморским шоссе, рассказали в комитете по транспорту Петербурга 16 апреля. 

Напомним, роботы уже доставляют на набережной реки Каменки, Комендантском проспекте, улице Королева и Парашютной, Долгоозерной и Плесецкой улицах. Эти роверы относятся к четвертому поколению: они имеют новый лидар, позволяющий роботу видеть окружающее более детально, и имеют подвеску, а объем их отсека – 61 литр. На одном заряде доставщик проезжает до 70 километров. 

В настоящее время роботов-доставщиков можно встретить в 21 районе Москвы, в Мурино, Казани и Иннополисе. 

Ранее на Piter.TV: в Невском районе заметили тренировку с роботом-доставщиком. 

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга 

