В Приморском районе география работы роботов-доставщиков расширена до улицы Оптиков

На одном заряде ровер проезжает до 70 километров.

В Приморском районе расширили географию работы роботов-доставщиков. Теперь автономная доставка доступна жильцам домов в окрестностях улицы Оптиков – между Богатырским проспектом и Приморским шоссе, рассказали в комитете по транспорту Петербурга 16 апреля.

Напомним, роботы уже доставляют на набережной реки Каменки, Комендантском проспекте, улице Королева и Парашютной, Долгоозерной и Плесецкой улицах. Эти роверы относятся к четвертому поколению: они имеют новый лидар, позволяющий роботу видеть окружающее более детально, и имеют подвеску, а объем их отсека – 61 литр. На одном заряде доставщик проезжает до 70 километров.

В настоящее время роботов-доставщиков можно встретить в 21 районе Москвы, в Мурино, Казани и Иннополисе.

