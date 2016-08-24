В Невском районе Петербурга заметили тренировку с роботом-доставщиком

Роботизированная доставка продолжает осваивать улицы города.

Как сообщил читатель Piter.TV, в Невском районе Санкт-Петербурга проходят испытания робота-доставщика. Умная машина учится ориентироваться в городской среде, объезжать препятствия и доставлять грузы. Это очередной шаг в развитии роботизированной доставки в Северной столице.

Роботизированная доставка работает в Петербурге с конца 2025 года. Новый этап испытаний в Невском районе позволит отработать алгоритмы движения в условиях реального городского трафика. Подобные технологии уже внедряются в разных регионах страны: в апреле 2026 года роботы-доставщики появились в четырёх городах Подмосковья и двух новых районах Казани, а до конца июня — в Нижнем Новгороде.

В Петербурге, по мнению экспертов, с экономической точки зрения у бизнеса почти не осталось аргументов в пользу человека-курьера. Помимо коммерческих проектов, робототехникой занимаются и школьники. Например, учащиеся петербургских школ привлекаются к созданию роботов-доставщиков инструментов и заготовок на производственных площадках, знакомясь с реальными задачами.

Видео: Piter.TV