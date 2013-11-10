Пенсионеры смогут бесплатно посетить парки Петергофа и Ораниенбаума 9 мая

Вход в музей-заповедник Петергоф станет бесплатным для всех пенсионеров 9 мая 2026 года. Акция распространяется в том числе на граждан Белоруссии. В этот день пенсионеры России и Белоруссии смогут бесплатно посетить Нижний парк, а также парки Александрия и Ораниенбаум. Льгота действует для посетителей с пенсионным удостоверением, а также для женщин с 60 лет и мужчин с 65 лет.

В Нижнем парке 9 мая в 13:00 по традиции торжественно запустят фонтаны Большого каскада и фонтан "Самсон". В честь праздника шоу пройдет под песню "День Победы" одновременно с пиротехническими залпами. Нижний парк будет работать до 20:00 (вход до 19:45).

Фото: Государственный музей-заповедник "Петергоф"