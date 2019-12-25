На весеннем празднике фонтанов в Петергофе усилят меры безопасности

16 мая в Нижнем парке музея-заповедника "Петергоф" состоится традиционный весенний праздник фонтанов под названием "Петергоф. Во славу народов России". Как сообщил генеральный директор ГМЗ "Петергоф" Роман Ковриков на пресс-сконфернции в "Интерфаксе", мероприятие будет посвящено теме года — единству народов России.

Праздник начнётся в 13:00 у Большого каскада. Организаторы рекомендуют гостям приходить заранее и не приносить с собой стеклянные бутылки. Парк откроется для посетителей с 9 утра, а фонтаны будут работать по обычному расписанию.

Особое внимание при подготовке уделяется вопросам безопасности: количество рамок металлоискателей увеличено на 50%, а число сотрудников на досмотре — значительно расширено. В связи с этим вход в парк может занять больше времени, чем обычно.

Прогноз погоды в Петергофе бывает переменчивым, поэтому Ковриков посоветовал взять с собой зонты, несмотря на обещания хорошей погоды в выходные. Ожидается, что праздник посетят около 25 тысяч человек. Билеты можно приобрести в кассах с учётом всех льгот, а для удобства рекомендуют сделать скриншот билета из-за возможных перебоев с интернетом.

Само шоу продлится 40 минут и будет включать яркое пиротехническое представление, подготовленное лучшими специалистами. После основной части праздника у Римских фонтанов гостей ждут танцы народов России, а все музеи продолжат работу в обычном режиме. В этом году Нижний парк будет открыт до 19:00, а Петергофский дворец — до 20:00.

