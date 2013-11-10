Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков покинет клуб по окончании сезона

39-летний воспитанник петербургского клуба завершит выступление за сине-бело-голубых. Прощальный домашний матч с участием вратаря состоится 10 мая на "Газпром Арене".

Вратарь санкт-петербургского "Зенита" Михаил Кержаков покинет футбольный клуб по окончании текущего сезона. Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых. Нынешний сезон станет для 39-летнего вратаря финальным в качестве футболиста "Зенита".

10 мая на "Газпром Арене" в Петербурге состоится матч 29-го тура Российской премьер-лиги между "Зенитом" и "Сочи". Эта игра станет последней домашней для петербургского клуба в сезоне, поэтому она будет посвящена проводам вратаря. На стадионе пройдет церемония чествования Кержакова. До матча состоится автограф-сессия спортсмена, а сразу после финального свистка он попрощается с болельщиками на поле.

Михаил Кержаков является воспитанником "Зенита". В составе петербургского клуба он стал семикратным чемпионом России, трижды выигрывал Кубок страны и семь раз — Суперкубок России.

