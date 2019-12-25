Росгвардейцы задержали мужчину с судимостью, который ударил девушку в клубе на Комендантском проспекте
Сегодня, 15:46
Росгвардейцы задержали мужчину с судимостью, который ударил девушку в клубе на Комендантском проспекте

В отношении него применили физическую силу и наручники.

Росгвардейцы Приморского района задержали в караоке-клубе дебошира, который ударил девушку. Как рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел ночью 27 апреля. 

На Комендантском проспекте нетрезвый гость заведения вел себя несдержанно с персоналом и нарушал общественный порядок. Также он нанес побои одной из посетительниц. Работники воспользовались кнопкой тревожной сигнализации. 

На место прибыл наряд вневедомственной охраны, и 33-летнего местного жителя увезли в 35-й отдел полиции. При задержании злоумышленник попытался нанести удар и росгвардейцу. В отношении него применили физическую силу и наручники. Ранее нарушителя судили за вымогательство. 

Ранее на Piter.TV: росгвардейцы задержали молодого человека, напавшего на женщину на Заневском проспекте. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

