Жителям Петербурга объяснили, от чего зависит завершение отопительного сезона

Решение о конце сезона пока не принято.

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга объяснил, почему решение о завершении отопительного сезона в городе пока не принято. Основным критерием остается устойчивое потепление. Среднесуточная температура должна держаться выше плюс 8 градусов в течение пяти дней без прогноза резкого похолодания. При этом учитываются не только дневные, но и ночные температуры, а также погодные различия между центральными и пригородными районами.

В ведомстве подчеркнули, что после отключения отопления быстро восстановить подачу тепла невозможно, поскольку сразу начинаются плановые работы на объектах теплоснабжения и тепловых сетях. Кроме того, система отопления обеспечивает не только жилые дома, но и больницы, школы и детские сады. За последние пять лет отопительный сезон в Петербурге завершался не раньше середины мая — в период с 11 по 23 мая. Сейчас специалисты совместно с синоптиками продолжают ежедневно анализировать погодные прогнозы.

