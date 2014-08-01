Петербуржцам рассказали, когда и как отключат отопление

Вице-губернатор Северной столицы Евгений Разумишкин рассказал, когда в Петербурге отключат отопление. Подачу тепла начнут ограничивать, когда среднесуточная температура воздуха будет стабильно держаться на уровне выше +8 градусов. При необходимости жители могут обратиться в свою управляющую компанию.

Разумишкин пояснил, что можно поговорить с управляющей организацией и сделать регулировку в индивидуальном тепловом пункте, чтобы частично ограничить подачу тепла. Он назвал это самым быстрым и разумным методом, если батареи греют слишком сильно. Если управляющая компания не реагирует, следует обращаться в Государственную жилищную инспекцию.

Осенью прошлого года депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев предложил разрешить в Петербурге включать отопление раньше, чем в других регионах, из-за специфического климата. При этом в прошлом году в городе на 38 процентов сократилось количество жалоб на проблемы с отоплением. Также удалось снизить число нарушений на теплосетях на 11 процентов.

