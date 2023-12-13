Глава СПЧ заявил, что попытка отключить VPN сломает систему интернета

По словам главы СПЧ, запрет может привести к серьезным проблемам в работе интернета. VPN используют банки, предприятия и миллионы пользователей.

Полностью запретить или отключить VPN-сервисы в России невозможно. Об этом РБК заявил председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев.

По его словам, VPN — это сложная система, и попытка полностью ее заблокировать может привести к серьезным проблемам в работе интернета. Фадеев отметил, что такие сервисы используют банки, предприятия, программисты и миллионы других пользователей, поскольку VPN является защищенным каналом связи.

Глава СПЧ подчеркнул, что если попытаться все отключить, то вся огромная система интернета просто может быть сломана. Он добавил, что никогда не выступал за полный запрет VPN. При этом Фадеев раскритиковал использование VPN для доступа к запрещенным или заблокированным в России ресурсам, назвав это вопросом гражданской ответственности. Также он призвал не связывать временные отключения мобильного интернета с ограничением свободы слова, отметив, что речь идет о вопросах безопасности. В качестве примера Фадеев напомнил о сбоях мобильного интернета в Москве 5 мая.

В Минцифры продумывают введение платы за использование VPN-сервисов.

