В Минцифры продумывают введение платы за использование VPN-сервисов

Ранее операторов связи призвали ввести оплату за международный трафик на мобильных сетях.

Возможность тарификации международного трафика рассматривается в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. В ведомстве продолжают борьбу с VPN-сервисами, которые "не исполняют требования законодательства". Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на обращение Ассоциации компаний связи от 27 апреля.

Напомним, что в Министерстве призвали операторов связи ввести дополнительную плату за VNP. Речь идет о повышении стоимости услуг мобильного интернета при использовании более 15 Гб международного трафика в месяц. При этом эксперты отмечают, что выявлять работу VPN со стопроцентной точностью невозможно.

Ранее сообщалось, зачем злоумышленники воруют доступ к роутерам россиян. В киберполиции уточнили: так мошенник контролирует интернет-трафик в сети, поэтому под угрозой оказываются все подключенные устройства. Изменив настройки роутера, в частности, DNS, аферисты могут перенаправить человека на фишинговые сайты.

