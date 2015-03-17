Ветеранам СВО вручили памятные знаки "За участие в специальной военной операции от благодарного Санкт-Петербурга"

Награда учреждена постановлением губернатора в 2024 году.

Ветераны специальной военной операции получили памятные знаки "За участие в специальной военной операции от благодарного Санкт-Петербурга". Награда была учреждена постановлением губернатора в 2024 году как знак признательности города своим героям. Среди награжденных — подполковник медицинской службы, доктор медицинских наук Сергей Михайлов. Военнослужащий также удостоен медали "За спасение погибавших" и является автором более 100 научных работ.

Сергей Михайлов присоединился ко второй группе программы "Время героев Санкт‑Петербурга", которая открывает слушателям новые возможности для профессиональной реализации. После обучения он планирует направить накопленный опыт на развитие городской сферы здравоохранения. Его наставником стал профильный вице-губернатор Владимир Омельницкий.

Ранее мы сообщили о том, что киностудия "Ленфильм" подготовила выставку "9 мая".

Видео: пресс-служба Смольного