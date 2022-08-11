В День Победы вор вынес ящик для пожертвований из Красносельского Свято-Троицкого храма

Служители заметили его, но остановить не смогли.

В Петербурге неизвестный обокрал Красносельский Свято-Троицкий храм прямо во время празднования Дня Победы. Как рассказал 78.ru дьякон Никита Евграфов, кража произошла в момент, когда община храма ушла на обед после праздничной службы и крестного хода. Мужчина вскрыл ящик для пожертвований и вынес из него специальную тубусную ёмкость с деньгами.

Было не совсем понятно, потому что мы находились в это время внизу в трапезной. Потом уже спустя пять минут прибегает один из сотрудников храма и оповещает о том, что в храме вор. Никита Евграфов, дьякон

По словам помощника командующего Ленинградского военного округа Георгия, служители делали замечания мужчине, но это не помогло. Неизвестный также начал разбирать конструкцию при девушке, которая сделала ему замечание. Злоумышленник вытащил из ящика тубус с деньгами и ушёл.

Священник вызвал полицию и написал заявление. Правоохранители сняли показания и отпечатки пальцев. Георгий также отметил, что раньше этого человека не видели, он не был их прихожанином.

Ранее Piter.TV сообщал, что пьяный пациент напал на скорую в парке Сосновка.

Фото: Piter.TV