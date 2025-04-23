В Ленобласти стартовал конкурс для журналистов: премии победителей составят до 200 тысяч рублей

В Ленинградской области начался приём заявок на премию регионального правительства для журналистов — он продлится с 20 апреля по 31 мая. Как сообщает spb.aif.ru со ссылкой на пресс-слжбу администрации региона, к участию приглашаются авторы, которые освещали жизнь региона в период с 31 марта 2025 года по 31 марта 2026 года.

Работы будут оцениваться профессиональным жюри, которое определит победителей в нескольких номинациях. Среди них — "За лучший сюжет в телеэфире Ленинградской области", "За лучшую публикацию в электронных СМИ", "За лучшую публикацию в печатных СМИ", "В Ленобласти жить!", "За лучший сюжет в радиоэфире" и "За лучший материал о Ленинградской области". В последней номинации, как отметил глава комитета по печати Тимур Зайнуллин, могут участвовать журналисты из других регионов и федеральных изданий.

Размер первой премии составляет 150 тысяч рублей, а в номинации "Лучшая журналистская работа года" — 200 тысяч рублей. Подробная информация о конкурсе размещена на сайте.

Фото: Правительство Ленобласти