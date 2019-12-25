Ленобласть заняла 32 место среди регионов России по доступности электроэнергии

Аналитики РИА Новости представили рейтинг, в котором оценили доступность электроэнергии для жителей различных регионов России. В этом исследовании Ленинградская область оказалась на 32-й позиции: за среднюю зарплату в регионе можно получить более 12 тысяч киловатт-часов.

В марте 2026 года средний тариф на электроэнергию по стране составил 5,95 рубля за киловатт-час и останется на этом уровне до 1 октября. При этом разница в стоимости между регионами весьма заметна — от 1,8 до 11,54 рубля за киловатт-час.

Эксперты рассчитывали, сколько электроэнергии могут позволить себе жители каждого региона на свою среднюю чистую зарплату. Лидером стала Иркутская область, где на среднюю зарплату можно приобрести почти 46 тысяч киловатт-часов — здесь же и самый низкий тариф в стране (1,8 рубля). В пятёрку лидеров также вошли Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Мурманская область и Камчатский край.

В Ленинградской области стоимость электроэнергии для квартир без электроплит при минимальном потреблении (100 кВт·ч) составляет 670 рублей. За период с декабря 2025 по март 2026 года тариф вырос на 1,7 рубля за киловатт-час.

Замыкают рейтинг Северная Осетия, Адыгея, Ингушетия, Ивановская область и Калмыкия — здесь доступность электроэнергии для населения самая низкая.

