Суд зарегистрировал иск противников КРТ к Горизбиркому Петербурга

Лидер движения "Центральный район за комфортную среду" Ярослав Костров требует признать незаконным отказ в регистрации инициативной группы для референдума об отмене закона о комплексном развитии территорий.

Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал административный иск к Горизбиркому. Лидер движения "Центральный район за комфортную среду" Ярослав Костров просит признать незаконным решение, в котором избирательная комиссия отказалась регистрировать инициативную группу для проведения референдума по отмене закона о комплексном развитии территорий. Истец также требует обязать Санкт-Петербургскую избирательную комиссию повторно рассмотреть вопрос о регистрации.

В Telegram-канале "Стоп!КРТ" активисты отмечали, что на собрании инициативной группы присутствовало больше 300 человек. По их мнению, отказ всей группе из-за нескольких неправильных листов с подписями противоречит здравому смыслу и не соответствует конституционному принципу. СПбИК рассмотрел ходатайство граждан в конце апреля. На заседании председатель Горизбиркома Олег Зацепа заявил, что в документах допущены ошибки: не перечислены поименно присутствовавшие на собрании, не прописана формулировка вопроса референдума.

Член ГИКа Павел Шапчиц заметил, что в законе не прописаны конкретные требования к протоколу и ходатайству, и заявил, что оснований для отказа нет. За отказ проголосовали 12 членов избиркома, против — один. Собрание инициативной группы петербуржцы провели 18 апреля. На встрече в кинотеатре отеля "Москва" собрались 470 человек.

