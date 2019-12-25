В Петербурге с 13 мая вводятся ограничения движения из-за дорожных работ

Проезды закроют в Красносельском, Петроградском, Приморском и Центральном районах. Водителям рекомендуют быть внимательными и следить за знаками объезда.

В Санкт-Петербурге с 13 мая начнут ограничивать движение транспорта из-за дорожных работ. Проезды закроют в нескольких районах города. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Водителям рекомендуется быть внимательными и следить за информационными щитами с указателями объездов.

С 13 по 30 мая ограничат движение по Волхонскому шоссе в Красносельском районе — от развязки с Кольцевой автомобильной дорогой до тупика. В Петроградском районе 13 и 14 мая закроют проезд по Северной дороге от Бодрова переулка до Рюхиной улицы. В Приморском районе движение на перекрестке улицы Лидии Зверевой и Парашютной улицы ограничат в несколько этапов: с 22:00 14 мая до 06:00 15 мая, с 20:00 15 мая до 08:00 16 мая и с 22:00 16 мая до 06:00 17 мая.

В Центральном районе с 13 по 15 мая введут сразу три ограничения: на Миллионной улице от Суворовской площади до набережной Лебяжьей канавки с закрытием левого поворота на Суворовскую площадь, а также на Дворцовой набережной и Троицком мосту в районе Суворовской площади. Все актуальные ограничения, связанные со строительными и ремонтными работами, нанесены на интерактивную карту на сайте ГАТИ.

Ранее мы сообщили о том, что на реставрацию Покровского сквера в Коломне выделят 91 млн рублей.

Фото: Piter.TV