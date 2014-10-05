В Псковской области обнаружен нелегальный склад с сигаретами и алкоголем на сумму 37 млн рублей

Таможенники Псковской области обнаружили нелегальный склад с сигаретами и алкоголем на общую сумму 37 млн рублей. Всего изъято 224 тыс. пачек табачной продукции и 500 коробок алкоголя, сообщили в пресс-службе ФТС России 12 мая.

Табачные изделия были произведены в Белоруссии, стоимость партии оценили в 34 млн рублей. На всех пачках отсутствовали акцизные марки и необходимая маркировка для реализации на территории страны. А цена алкоголя может превышать 3 млн рублей. Сотрудники таможни забрали водку, коньяк, виски и текилу с признаками подделки.

Кроме того, найдены пятилитровые бутыли с прозрачной жидкостью и характерным запахом спирта. Все это передано полицейским.

