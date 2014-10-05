Сегодня, 16:44


В Псковской области обнаружен нелегальный склад с сигаретами и алкоголем на сумму 37 млн рублей

Всего изъято 224 тыс. пачек табачной продукции и 500 коробок алкоголя.

Таможенники Псковской области обнаружили нелегальный склад с сигаретами и алкоголем на общую сумму 37 млн рублей. Всего изъято 224 тыс. пачек табачной продукции и 500 коробок алкоголя, сообщили в пресс-службе ФТС России 12 мая. 

Табачные изделия были произведены в Белоруссии, стоимость партии оценили в 34 млн рублей. На всех пачках отсутствовали акцизные марки и необходимая маркировка для реализации на территории страны. А цена алкоголя может превышать 3 млн рублей. Сотрудники таможни забрали водку, коньяк, виски и текилу с признаками подделки. 

Кроме того, найдены пятилитровые бутыли с прозрачной жидкостью и характерным запахом спирта. Все это передано полицейским. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербургские таможенники нашли экстремистскую литературу в партии детских книг из Великобритании. 

Видео, фото: пресс-служба ФТС России 

