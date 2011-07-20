В Пулково задержали туриста из Китая, который попытался вывезти части тел редких животных

Таможенники аэропорта Пулково в Петербурге задержали 20-летнего пассажира, вылетавшего в Китай. Молодой человек хотел вывезти из страны части тел редких животных, рассказали 6 апреля в пресс-службе СЗТУ.

Мужчину остановили при прохождении "зеленого" коридора. При сканировании его ручной клади инспектор выявил предметы, которые напоминали по плотности и силуэтам когти и рога. В рюкзаке, двух чемоданах и карманах обнаружили дериваты разных видов животных: клыки, когти, части рогов, фрагменты и срезы бивней мамонта, высушенную голову змеи. В общей сложности было 67 предметов.

Ряд экземпляров попадает под действие Конвенции СИТЕС и принадлежит орлану, сайгаку, кашалоту и леопарду. По словам иностранца, он увлекается коллекционированием подобных предметов, а о необходимости их письменного декларирования не знал. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.

Фото: пресс-служба СЗТУ