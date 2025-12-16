В Пулково рассматривают внедрение беспилотных технологий

В первую очередь беспилотники могут быть использованы для управления багажными тягачами.

На полях ПМЭФ-2026 генеральный директор аэропорта Пулково Леонид Сергеев сообщил о возможности внедрения беспилотных технологий в работу воздушной гавани. В первую очередь беспилотники могут быть использованы для управления багажными тягачами.

Однако, как отметил Сергеев, для реализации этой идеи необходимо создать соответствующий правовой режим, который позволит протестировать работу беспилотников на территории аэропорта. В настоящее время, по его словам, идет обсуждение этого вопроса, аналогично тому, как это происходило с внедрением биометрических технологий.

Таким образом, Пулково делает шаги к модернизации своей инфраструктуры и повышению эффективности работы, что может стать важным этапом в развитии авиационной отрасли.

Ранее мы сообщили о том, что Пулково первым в России ввёл стандартную биометрическую посадку на внутренние рейсы.

Фото: Piter.TV