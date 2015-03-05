Петербургские таможенники нашли экстремистскую литературу в партии детских книг из Великобритании

Сотрудники Санкт-Петербургской таможни обнаружили экстремистскую литературу в партии товаров, задекларированных как детские книги. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Товар прибыл на Шушарский таможенный пост из Великобритании. Согласно документам, в Россию ввозились детские книги, словари, карточки и плакаты общим весом 12,7 тонны и стоимостью около 140 тысяч фунтов стерлингов. В ходе таможенного досмотра среди детской литературы инспекторы выявили 28 книг на английском и немецком языках, содержащих экстремистские материалы.

Отправителем выступала британская компания, а получателем — российская организация, специализирующаяся на продаже иностранной учебной и педагогической литературы. Экспертиза ФТС подтвердила наличие в изъятых книгах запрещённой информации. В отношении перевозчика возбуждено административное дело по статье о несоблюдении запретов и ограничений при ввозе товаров. Вся партия запрещена к выпуску в свободное обращение, расследование продолжается.

Фото: Пресс-служба ФТС РФ