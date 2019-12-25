Экс-замглавы таможни получил 10 лет за взятку

Суд заочно приговорил бывшего чиновника к колонии и крупному штрафу за коррупцию.

Суд в Санкт-Петербурге заочно вынес приговор бывшему заместителю начальника Северо-Западной таможни. Его признали виновным в получении взятки и назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Кроме основного срока, суд постановил взыскать с фигуранта штраф в размере 60 млн руб. Также ему запрещено занимать должности в государственных структурах в течение 10 лет после освобождения.

По данным следствия, бывший чиновник действовал совместно с руководителем одного из отделов таможни и получил незаконное вознаграждение в размере 20 млн руб. за содействие в определенных решениях по службе.

Отмечается, что фигурант скрылся от следствия в 2019 году и покинул страну, после чего был объявлен в международный розыск. Рассмотрение дела прошло в его отсутствие, что и стало основанием для заочного приговора.

