Сегодня, 16:26
Бывший пресс-секретарь Зеленского назвала его и Ермака "параноидальными нарциссами"

Юлия Мендель дала характеристику руководителям в офисе и президента Украины.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский и бывший руководитель президентского офиса на Украине Андрей Ермак являются злобными и параноидальными нарциссами, которые в настоящее время находятся в "оборонительном режиме". Соответствующее заявление в эфире программы американского журналиста Такера Карлсона сделала бывшая пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель. Иностранная гостья заметила, что эти политические деятели настолько часто и хаотично меняли процесс работы, что ни один профессионал не мог нормально работать с ними.

Они очень злобные и параноидальные нарциссы, они оба в оборонительном режиме. <...> Это был своего рода симбиоз, у Зеленского были идеи, а у Ермака - инструменты для их реализации... Они создавали столько видимости работы, но при этом ничего не делалось.

Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь главы Украины

Бывшая пресс-секретарь Зеленского назвала его наркозависимость "секретом Полишинеля".

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson

