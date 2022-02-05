  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:43
100
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Бывшая пресс-секретарь Зеленского назвала его наркозависимость "секретом Полишинеля"

0 0

Юлия Мендель раскрыла сведения о возможном употреблении главой Украины запрещенных веществ.

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала его наркозависимость "секретом Полишинеля". Соответствующее заявление иностранная гостья сделала в эфире программы американского журналиста Такера Карлсона. Она заметила, что лично никогда не видела во время своей работы с политическим лидером, как тот употреблял запрещенные вещества. Однако она говорила со многими людьми, которые были свидетелями такого процесса. По словам экс-пресс-секретаря с Банковой улицы, эти личности говорили о таком наркотике, как кокаин.

Это секрет Полишинеля.

Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь главы Украины

Юлия Мендель рассказала, что во время ее работы с Владимиром Зеленским он мог уединиться на 15 минут в ванной комнате, а затем выйти оттуда "совершенно другим человеком".

Мендель: Зеленский предлагал "отдать" Донбасс на переговорах с РФ в 2022 году.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson

Теги: владимир зеленский, наркозависимость, такер карлсон, юлия мендель
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии