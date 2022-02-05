Бывшая пресс-секретарь Зеленского назвала его наркозависимость "секретом Полишинеля"

Юлия Мендель раскрыла сведения о возможном употреблении главой Украины запрещенных веществ.

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала его наркозависимость "секретом Полишинеля". Соответствующее заявление иностранная гостья сделала в эфире программы американского журналиста Такера Карлсона. Она заметила, что лично никогда не видела во время своей работы с политическим лидером, как тот употреблял запрещенные вещества. Однако она говорила со многими людьми, которые были свидетелями такого процесса. По словам экс-пресс-секретаря с Банковой улицы, эти личности говорили о таком наркотике, как кокаин.

Это секрет Полишинеля. Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь главы Украины

Юлия Мендель рассказала, что во время ее работы с Владимиром Зеленским он мог уединиться на 15 минут в ванной комнате, а затем выйти оттуда "совершенно другим человеком".

