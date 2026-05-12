Сегодня, 11:41
Мендель: Зеленский предлагал "отдать" Донбасс на переговорах с РФ в 2022 году

Экс-пресс-секретарь Украины сообщила о непоследовательности позиции главы киевского режима.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский на мирных переговорах делегаций из Москвы и Киева в Стамбуле в 2022 году предлагал "отдать Донбасс" России. Соответствующее заявление в эфире программы американского журналиста Такера Карлсона сделала бывшая пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель. Иностранная гостья сослалась на слова собственного источника, знакомого с ходом общения делегаций. По его словам, украинский политический деятель хотел такими действиями завершить региональный вооруженный конфликт с Кремлем. Юлия Мендель добавила, что сейчас позиция властей отличается от прежней, так как глава страны стоит перед общественностью со словами о том, что якобы не может отдать противнику территорию. По мнению экс-пресс-секретаря с Банковой улицы, речь идет о непоследовательности.

Я говорила с людьми, которые представляли Украину на переговорах в Стамбуле в 2022 году <...>. Мне детально разъяснили, что они согласились на все и, более того, <...> они сказали, что Зеленский лично согласился отдать Донбасс России.

Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь главы Украины

Мендель назвала Зеленского главным препятствием на пути к миру на Украине.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson

