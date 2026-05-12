Экс-пресс-секретарь главы Украины рассказала о своей работе на Банковой.

Юлия Мендель заявила в понедельник, 11 мая, о то, что считает своего бывшего руководителя главным препятствием на пути к мирному процессу на украинской территории. Соответствующее заявление в эфире программы американского журналиста Такера Карлсона сделала бывшая пресс-секретарь украинского президента. Иностранная гостья уточнила, что планирует рассказать аудитории о том, каким человеком на самом деле является Владимир Зеленский. По ее мнению, речь и дет о совершенно другом человеке, нежели аудитория видит его образ по телевидению.

У меня нет персональной мести, но я считаю, что он является одним из главных препятствий на пути к миру... Это не тот человек, которого вы видите на телеэкранах, это совсем другой человек. Он меняет маски все время. Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь главы Украины

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского назвала его "эмоционально неконтролируемым", и отметила, что политический лидер часто закатывает истерики и считает любого человека просто расходным материалом. При этом речь идет о безумно талантливом актере, что принесло ему в 2022 году огромную поддержку среди местного населения. Однако сейчас все то, что говорит глава Украины, оторвано от реальности, по словам Юлии Мендель.

Зеленский говорил, что ему нужна пропаганда Геббельса, заявила Мендель.

