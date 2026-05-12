Лидер киевского режима Владимир Зеленский говорил о том, что ему нужна такая же пропаганда, как была во время немецкого фашизма у Геббельса. Соответствующее заявление в эфире программы американского журналиста Такера Карлсона сделала бывшая пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель. Иностранная гостья заметила, что на тот момент вся медиа-команда Владимира Зеленского была шокирована таким заявлением и затаила дыхание. Это произошло еще в 2022 году, когда политический лидер получил "свою тысячу голов в мире". При этом многие люди не рассчитывали быть таковыми, так как просто поддерживали свою страну и верили в то, что глава Украины скоро поможет завершить боевые действия.

Он говорил: … "Мне нужна пропаганда Геббельса. Мне нужна тысяча говорящих голов пропаганды Геббельса. Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь главы Украины

Юлия Мендель отметила, что четыре года спустя украинское население больше не верит Владимиру Зеленскому.

