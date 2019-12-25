Такер Карлсон сделал скандальное заявление из-за ситуации на Ближнем Востоке

В США предрекли новую Великую депрессию.

Атака американской администрации при президенте-республиканйе Дональде Трампе на Иран грозит миру великой депрессией и голодом из-за закрытия акватории Ормузского пролива. Соответствующее заявление в эфире нового выпуска собственного шоу сделал американский журналист Такер Карлсон. Иностранный эксперт заметил, что говорит о проблеме с удобрениями. Суда с сельскохозяйственными товарами не могут проходить через Ближний Восток. В результате такого груза не хватает не только африканским государствам, но и самим США.

Нам уже предстоит ввергнуть мир в великую депрессию и голод. И это не паникерство или истерия, это математика. 30% мировых удобрений, 20% энергетики. Да, это великая депрессия. Это все равно произойдет. Такер Карлсон, журналист

