Карлсон заявил, что Европа проиграет в случае войны с Россией
Сегодня, 9:08
Он подчеркнул, что злится на политиков из Европы, поскольку считает их лжецами.

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Европа проиграет в случае войны с Россией. Об этом он заявил в интервью изданию The Economist.

По словам Карлсона, у западных политиков, которые разжигают ненависть и говорят о войне с Россией, нет никаких шансов на победу. Он подчеркнул, что злится на политиков из Европы, поскольку считает их лжецами. Карлсон считает, что они отвлекают внимание от катастроф, происходящих в собственных странах.

И я презираю это. Они не собираются воевать с Россией, а если и начнут, то не победят. Это просто факт.

Такер Карлсон, журналист

Ранее Трамп допустил, что его визит в Китай задержится на месяц.

Фото: YouTube / Tucker Carlson

