  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Трамп допустил, что его визит в Китай задержится на месяц
Сегодня, 9:09
133
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Президент США отметил, что работает над этим вопросом.

Президент США Дональд Трамп допустил, что его визит в Китай задержится на месяц. Об этом он заявил в Белом доме, отвечая на  вопросы журналистов.

У главы Белого дома спросили, состоится ли его визит в Китай, запланированный на конец марта - начало апреля. Трамп отметил, что работает над этим вопросом. Он также подчеркнул, что очень хочет посетить Китай, но из-за ситуации на Ближнем Востоке пока планирует остаться в США.

Я с нетерпением жду поездки туда. У нас очень хорошие отношения. Так что я думаю, что это будет немного отложено, не сильно.

Дональд Трамп, президент США

Ранее Трамп заявил, что Куба очень хочет заключить сделку с США.

Фото: YouTube / The White House

Теги: дональд трамп, китай, президент сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии