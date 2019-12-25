Президент США Дональд Трамп допустил, что его визит в Китай задержится на месяц. Об этом он заявил в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов.

У главы Белого дома спросили, состоится ли его визит в Китай, запланированный на конец марта - начало апреля. Трамп отметил, что работает над этим вопросом. Он также подчеркнул, что очень хочет посетить Китай, но из-за ситуации на Ближнем Востоке пока планирует остаться в США.

Я с нетерпением жду поездки туда. У нас очень хорошие отношения. Так что я думаю, что это будет немного отложено, не сильно. Дональд Трамп, президент США

