Трамп: Куба очень хочет заключить сделку с США

Куба очень хочет заключить сделку с Соединенными Штатами. Об этом заявил журналистам американский президент Дональд Трамп.

По словам главы Белого дома, после завершения военной операции против Ирана Вашингтон намерен сосредоточиться на ситуации вокруг Кубы. Он подчеркнул, что между странами уже ведутся переговоры. Также Трамп заявил, что развитие событий вокруг Кубы может произойти в ближайшее время, однако сейчас власти сосредоточены на ситуации с Ираном.

Куба хочет заключения сделки, и я думаю, мы либо скоро заключим сделку, либо сделаем, что должны. Дональд Трамп, президент США

Ранее Трамп заявил, что США задействуют нефтяной резерв из-за конфликта с Ираном.

