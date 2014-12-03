Трамп: США задействуют нефтяной резерв из-за конфликта с Ираном

Глава США рассказал о том, как он решит проблему с дефицитом топлива на мировых рынках.

Вашингтонская администрация намерена высвободить часть нефти из собственного стратегического резерва для того, чтобы снизить стоимость энергоносителей. Соответствующее заявление в эфире местным журналистам с телеканала WKRC сделал лидер Белого дома, выступая в рамках рабочей поездки в штат Огайо.

Мы это сделаем. А потом мы его вновь наполним. Я однажды наполнил его, и я вновь его наполню. Но сейчас мы немного уменьшим его, и это снизит цены. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что аериканский стратегический нефтяной запас был создан по решению Конгресса США в 1975 году после мирового энергетического кризиса на случай новых чрезвычайных ситуаций. Сейчас в четырех хранилищах в соляных пластах в штатах Луизиана и Техас содержится около 415 миллионов баррелей нефти. Общая разрешенная емкость хранилищ в США установлена на отметке 714 миллионов баррелей. Американский нефтяной резерв представляет из себя крупнейший на планете из те, что принадлежит национальным правительствам. Ранее государства-члены Международного энергетического агентства (МЭА) договорились друг с другом о направлении 400 млн баррелей нефти из своих чрезвычайных запасов для стабилизации ситуации на мировом рынке из-за вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Руководитель профильного агентства Фатих Бироль уведомил СМИ, что страны МЭА договорились осуществить "крупнейшее высвобождение запасов нефти в истории организации" в связи с закрытием движения по Ормузскому проливу.

Фото и видео: YouTube / LOCAL 12