Смольный намерен отсудить у частника здания бывшей пивоварни "Новая Бавария"

Петроградский районный суд принял иск КГИОП к собственнику Сергею Кузнецову. Чиновники требуют изъять объект культурного наследия, который, по их данным, стремительно разрушается после того, как попал в частные руки.

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга принял к рассмотрению иск Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Ведомство требует изъять у собственника Сергея Кузнецова объект культурного наследия регионального значения — здание "Солодовни пивоваренного завода "Новая Бавария"", расположенное на Петровском проспекте.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, постройка появилась в 1911-1912 годах и находится под охраной государства. Кузнецов стал владельцем в 2021 году. С тех пор, как утверждает КГИОП, состояние здания сильно ухудшилось.

Ведомство ссылается на акты осмотров и экспертизы за 2016, 2022 и 2025 годы. Для сравнения: в 1999 году дефекты были незначительными. Сейчас же, по мнению комитета, здание находится в критическом состоянии. Чиновники считают, что хозяин не делал ничего для сохранения памятника, и это привело к его разрушению.

Суд уже назначил предварительное заседание. Если иск удовлетворят, "Солодовню" изымут у Кузнецова. Такая мера предусмотрена законом для объектов культурного наследия, которые собственники не берегут.

