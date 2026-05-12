  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:43
113
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Меркурис: Зеленский не пойдет на мир с Россией из-за коррупционного скандала

0 0

Александр Меркурис назвал главу Украину основной причиной того, что вооруженный конфликт в Европе все еще продолжается.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский не пойдет на мирное урегулирование вооруженного конфликта с Москвой. Соответствующее заявление сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт уточнил, что такая ситуация сложилась в отношении  украинского политического лидера и его ближайшего окружения на фоне громкого коррупционного скандала, который все ближе подбирается к президенту. На Украине власти с Банковой улицы считают, что  продолжение боевых действий является единственным шагом для них сохранить свои позиции.

Конфликт продолжится и никакие переговоры не состоятся. <…> Я считаю, что нет таких обстоятельств или ситуаций, которые бы убедили Зеленского заключить мир с Россией.

Александр Меркурис, эксперт

В понедельник, 11 мая, специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (НАБУ) сообщила мировой общественности о том, что предъявила экс-главе офиса  Владимира Зеленского обвинения в легализации денежных средств при строительстве элитного жилья под Киевом. По информации украинских СМИ, речь идет именно об Андрее Ермаке.

Меркурис: лучшей стратегией для США в отношении Украины стало дистанцирование.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris

Теги: александр меркурис, великобритания, коррупция
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии