Александр Меркурис назвал главу Украину основной причиной того, что вооруженный конфликт в Европе все еще продолжается.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский не пойдет на мирное урегулирование вооруженного конфликта с Москвой. Соответствующее заявление сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт уточнил, что такая ситуация сложилась в отношении украинского политического лидера и его ближайшего окружения на фоне громкого коррупционного скандала, который все ближе подбирается к президенту. На Украине власти с Банковой улицы считают, что продолжение боевых действий является единственным шагом для них сохранить свои позиции.

Конфликт продолжится и никакие переговоры не состоятся. <…> Я считаю, что нет таких обстоятельств или ситуаций, которые бы убедили Зеленского заключить мир с Россией. Александр Меркурис, эксперт

В понедельник, 11 мая, специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (НАБУ) сообщила мировой общественности о том, что предъявила экс-главе офиса Владимира Зеленского обвинения в легализации денежных средств при строительстве элитного жилья под Киевом. По информации украинских СМИ, речь идет именно об Андрее Ермаке.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris