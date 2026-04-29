Видео: задержан взломщик Госуслуг, который оформлял на россиян кредиты

На его след вышли после обращения одной из пострадавших, на нее оформили займы почти на 100 тыс. рублей

В Удмуртии задержали участника преступной группировки, который взламывал аккаунты россиян на госуслугах и оформлял кредиты. Злоумышленника нашли полицейские из Тувы во время служебной командировки. Мошенник оказался 19-летним ранее судимым жителем Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Во время допроса задержанный рассказал, что нелегальную подработку нашел в интернете. Деятельность велась в организованной группе с помощью указаний куратора и вредоносного приложения, которое предоставляло доступ к чужим мобильным устройствам. Таким образом он заключал кредитные договоры, а деньги выводил на счета.

Одной из пострадавших от их действий оказалась 58-летняя местная жительница. Она рассказала, что получает уведомления о задолженностях в микрофинансовых организациях. Общий ущерб составил более 97 тыс. рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям 158, 159 и 272 УК РФ. Сейчас оперативники разыскивают остальных участников группы.

Видео: пресс-служба МВД РФ

